Estados Unidos anuncia la operación “Lanza del Sur” contra el narcotráfico en el Caribe

Tras semanas de ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe Sur, Estados Unidos ha dado un paso más y anunciado una operación militar a gran escala. El secretario de Guerra, Pete Hesed, comunicó a través de un tuit que la misión, denominada “Lanza del Sur”, tiene como objetivo “expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y proteger a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente”.

Pese a esta declaración de intenciones, pocos detalles sobre la operación han sido confirmados oficialmente. Sin embargo, la noticia ha generado alarma, especialmente en Venezuela, donde la tensión se incrementa en una semana clave. Entre los factores que preocupan a Caracas se encuentra la presencia del portaaviones más grande del ejército estadounidense en aguas del Caribe, así como la evaluación por parte de altos mandos militares de opciones para operaciones en territorio venezolano, incluidas acciones terrestres, según algunos medios.

La ONU critica los ataques a las lanchas que han matado a 80 personas

El anuncio de Hesed se produce en medio de un despliegue militar sostenido: Estados Unidos ha atacado ya 20 embarcaciones vinculadas al narcotráfico, con un saldo de más de 80 personas fallecidas, incluido un ataque reciente en el que murieron cuatro personas. Estas operaciones, que Estados Unidos considera legales dentro de su lucha contra los cárteles de la droga, han sido criticadas por la ONU, aunque mantienen el respaldo de aliados como el Reino Unido, según confirmó la misma semana.

El despliegue militar en el Caribe refuerza la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, y ha desatado tensiones sobre un posible aumento de la confrontación en la región. Mientras tanto, el presidente venezolano asegura que el verdadero objetivo de Washington no es el narcotráfico, sino el cambio de gobierno en su país. “Nosotros somos la paz y el amor. Apuestan por la paz”, declaró Maduro, rechazando cualquier intento de intervención.

Con la operación “Lanza del Sur”, Estados Unidos entra en una nueva fase de confrontación en el hemisferio occidental, que combina ataques navales y opciones estratégicas para operaciones terrestres, mientras mantiene el discurso de defensa del país frente al narcotráfico.