Pedro Sánchez renueva su imagen y busca acercarse a los jóvenes a través de la música y TikTok

En un momento en el que el Gobierno necesita buenas noticias tras las polémicas sobre la amnistía en Bruselas, el presidente Pedro Sánchez ha decidido explorar nuevos registros en su comunicación, alejándose del tono estrictamente político.

Este viernes, Sánchez realizó una visita a los estudios de Radio 3, donde se mostró relajado, sentado en un taburete, con chaqueta vaquera y camiseta, dispuesto a hablar de su música favorita. En la entrevista, explicó que este tipo de acercamientos forman parte de su intención de mostrar un lado más cercano y cotidiano a través de las redes sociales: “Hoy estoy haciendo una visita muy especial y es a los estudios de Radio 3”, afirmó.

El presidente ha incorporado también TikTok a su estrategia de comunicación, donde él elige los temas de los que hablar y muestra su interés por la cultura y la música. En la entrevista, le preguntaron por el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', y comentó: “Por supuesto, me han gustado todas las canciones. Este sábado voy a recomendar una de ellas en mi TikTok”, refiriéndose a la canción La Perla, que le sugirieron escuchar.

Este estilo más relajado y cercano no es un hecho aislado, sino parte de un cambio más amplio en su comunicación. En las últimas semanas, Sánchez ha añadido nuevos registros más terrenales, visitando librerías y apareciendo en medios de manera menos formal. El objetivo es acercarse a los ciudadanos jóvenes y mostrar un lado más humano, lejos del traje y la corbata.

Algunos interpretan estos movimientos como señales de un posible adelanto electoral

Algunos interpretan estos movimientos como señales de un posible adelanto electoral, aunque el presidente insiste en que “ese no es su compás” y apunta al año 2027 como horizonte electoral. Sin embargo, gestos como el uso de gafas, las recomendaciones musicales y la interacción en TikTok están teniendo un impacto positivo entre los socialistas más jóvenes.

Mientras tanto, la oposición sigue presionando, recordándole errores pasados y decisiones controvertidas, incluyendo conflictos internos en el partido y críticas sobre la gestión de presupuestos prorrogados.

Con esta estrategia, Sánchez busca reconectar con los ciudadanos más jóvenes y reforzar su presencia en los medios digitales, utilizando la música, la cultura y las redes sociales como herramientas de comunicación en un intento de acercar su imagen a un público más amplio y diverso.