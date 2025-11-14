Pese a la indignación, Toni asegura que no va a presentar una denuncia contra los jóvenes

FormenteraTras una agotadora travesía marítima desde Argelia, un grupo de inmigrantes llegó a Formentera. Cansados, hambrientos y sedientos después de varias horas en el mar, buscaban un lugar donde poder descansar y reponer fuerzas. Lo primero que encontraron fue la terraza de Toni, un vecino de la zona.

La sorpresa para el propietario llegó al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad al día siguiente y descubrir lo que había ocurrido durante la noche: los jóvenes habían utilizado su terraza como refugio improvisado.

Toni relató que un grupo de jóvenes se instaló la noche anterior en la terraza anexa a su vivienda, utilizando sofás, mesas e incluso la barbacoa. “Se comieron cuatro cajas de gambas que yo guardaba congeladas, además de toda la bebida que encontraron”, explicó. En un vídeo grabado al levantarse, Toni mostraba su indignación: “Me ocuparon la terraza. Me han dejado todo hecho una guarrada”, describiendo el desorden de su terraza.

Los inmigrantes recogieron sus pertenencias y se marcharon alrededor de las cinco de la mañana. A pesar del destrozo y el susto, Toni aseguró que no presentará denuncia.

Sin embargo, el suceso evidencia la vulnerabilidad de quienes llegan a la isla tras largas travesías marítimas, agotados y sin recursos. Por ello, es necesario incrementar los medios de asistencia y protección para estas personas, que a menudo llegan desamparadas y en condiciones extremas, buscando únicamente un lugar donde descansar y recuperarse.