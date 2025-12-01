Los restos de las tragedia en Cabezón y los homenajes en el lugar del accidente de los tres jóvenes fallecidos

Día de luto en Cabezón de la Sal, Cantabria, tras la muerte de tres jóvenes de la localidad

Mueren tres jóvenes de 22, 23 y 25 años en una salida de vía en Cabezón de la Sal, Cantabria

Compartir







Día de luto en Cabezón de la Sal, Cantabria, tras la muerte de tres jóvenes de la localidad. Fallecieron en un accidente de tráfico de madrugada al salirse de la vía, informa Idoia Rivas.

Las primeras investigaciones apuntan al exceso de velocidad como primera causa del accidente en el que tres jóvenes de 22, 23 y 25 años, y vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña, fallecieron en la madrugada de este domingo tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la carretera nacional N-634, en Cabezón de la Sal.

Sin marcas de frenada en la calzada

Fuentes de la Jefatura de Tráfico, que han indicado que, según las primeras pesquisas, "todo apunta" a que el principal factor del accidente ha sido la velocidad. No hay marcas de frenada en la calzada, que estaba mojada, ni ningún otro vehículo implicado. El coche de los tres jóvenes cruzó la vía, dio varias vueltas de campana y se empotró en un muro, donde ahora todo un pueblo les homenajea con flores. velas y mensajes de recuerdo. En el lugar del accidente aún hay restos del tremendo golpe. El vacío que han dejado en esta comarca y entre su cuadrilla, es enorme.

La carretera nacional N-634 es una vía limitada a 50 kilómetros por hora y las investigaciones ya realizadas por el Sector de Tráfico de la Guardia Civil apuntan a que el vehículo iría a una velocidad superior a la permitida en la zona. No obstante, las mismas fuentes han indicado que la investigación continúa abierta y pendiente de más informes.