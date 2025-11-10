Lara Guerra 10 NOV 2025 - 11:54h.

Víctor Romero de 66 años se encuentra en estado crítico en la UCI tras recibir una brutal paliza por un pastor magrebí

Víctor Romero de 66 años, vecino de Calanda, se encuentra en estado crítico en la UCI del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. El hombre recibió una brutal paliza en la finca de su propiedad, en el término municipal de Foz de Calanda (Teruel). 'En boca de todos' habla con Isidoro, amigo de la víctima, para contarnos cómo el detenido, que tiene antecedentes penales por hechos similares en otra localidad, propinó una paliza a Víctor.

En primer lugar, Isidoro comenta que "hay que se parar lo ocurrido con Igor, el ruso a esto. Son hechos totalmente aislados". Sobre qué problemas tenía el magrebí con Víctor, el amigo explica que "el problema venía un poco de atrás. Cada pastor tiene unas zonas concretas en las que puede pastar y son arrendamientos que hacen los dueños de las fincas y este señor se metía con cierta asiduidad por las zonas que le correspondían a Víctor".

Isidoro: "Esta persona se metía en sus pastos y no respondía como lo haría Víctor"

Isidoro continúa con el origen del problema: "Algunos vecinos se quejaron a mi amiga de que se comía el arbolado, y de que no respondía correctamente a lo que hace Víctor, que es pastar y cuando ha tenido algún problema pues ha dado la cara. Esta persona simplemente se metía en sus pastos y desaparecía...le llamó la atención y se supone que le dijo que se marchara, que ahí no podía estar. Tampoco me dijo si le había amenazado, sé que era problemático y vacilón porque se le enfrentaba.

Por otro lado, el amigo de la víctima confiesa que "personalmente no le conozco, pero me han dicho otras personas que tenía cierto carácter. Ayer hablando con el alcalde me comentó que él no se juntaba con su colectivo de gente marroquí, por lo que no podían responder por él. Tras esto, el presentador pregunta a Isidoro si el grupo marroquí de la localidad se adapta correctamente, a lo que el amigo de la víctima responde que "en absoluto. Aquí hay un bar de ellos y no les verás prácticamente por nada. Son personas que llevan su vida y he oído algunos problemas de jóvenes que se meten con algunas chicas. Hay cierto miedo porque cada cosa de estas va sumando. Los niños no se comportan como lo hace el resto".