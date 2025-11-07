El propietario de esta vivienda denuncia que le han okupado la casa y se ha sentido abandonado por la Guardia Civil

Las lágrimas de Cristina, hija de los propietarios de una casa okupada en Elche: "A mi padre le ha dado un infarto"

Daniel se separó y se compró una casa en Loranca de Tajuña, Guadalajara. Sin embargo, aprovechando que él no estaba en la vivienda, unos okupas entraron. Aunque el propietario llamó a la Guardia Civil, cuando llegaron ya habían cambiado la cerradura y no pudieron acceder al inmueble. Ahora, Daniel está en la calle con un bebé y no sabe qué hacer.

Un equipo del programa se ha desplazado hasta la pequeña localidad y, antes de hablar con el propietario, han intentado hablar con los okupas, pero se han puesto muy violentos. Clara Murillo relataba lo ocurrido: "Nos ha amenazado físicamente, nos han dicho que o nos vamos o iba a buscar un palo para agredirnos". Además, la reportera, desvelaba una frase que les ha dicho el okupa, dejando caer la impunidad que existe: "Nos ha dicho que sabe que si nos agrede y rompe la cámara, entra en el calabozo y mañana está en su casa".

Hablamos con Daniel, propietario de la casa okupada

El propietario conectaba con el programa y empezaba relatando: "Llegó un aviso de la alarma y llamé a la Guardia Civil, pero tardaron hora y media en llegar al domicilio y cuando llegaron, ya habían cambiado la cerradura y me dijeron que no podían entrar".

Muy afectado, Daniel explicaba, que los okupas que se han metido en su única vivienda son muy violentos también pedía a las autoridades que hicieran algo: "Me acerqué y me dijeron que porque estaba con el bebé porque si no me había llevado una buena paliza. La Guardia Civil tiene que hacer algo".

Tras escuchar este duro relato, Nacho Abad preguntaba al invitado por su bebé, y Daniel respondía: "Tiene 11 meses y yo lo llevaba en brazos cuando me he acercado a ellos". Ante esto, el presentador señalaba: "Tu bebé te ha salvado en esta ocasión, es alucinante".

La indignación de Sonia Ferrer con la actuación de la Guardia Civil

Después de escuchar todo lo vivido y la complicada situación de Daniel, la periodista, Sonia Ferrer estallaba por la deficiente actuación de la Guardia Civil en este caso: "Habría que revisar las formación de esos agentes, ya está bien de tolerar que hay algunos que no sepan hacer su trabajo. A esa casa había que entrar porque le estaban robando su vivienda, esto es una barbaridad".