Podemos critica que una campaña de la Comunidad de Madrid se basa en la cultura de la violación: estos son los argumentos

Una campaña publicitaria de la Comunidad de Madrid para alertar de los riesgos de la pornografía en las redes sociales ha generado una gran polémica. Ha recibido muchas críticas, pero Podemos ha sido el partido que más duro ha sido con este anuncio. Por este motivo, Irene Montero, diputada de este partido, ha conectado con 'En boca de todos' en directo.

La campaña pretende promover una reflexión entre los más jóvenes, especialmente entre las mujeres, sobre el contenido exclusivo, de carácter sexual o erótico, que se comparte en las plataformas online a cambio de dinero.

La exministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que esta campaña "promueve la cultura de la violación"

Irene Montero, exministra de Igualdad, intervenía en el programa y arremetía duramente contra esta campaña porque "promueve la cultura de la violación y el terror sexual": "Está situando en las mujeres la responsabilidad de las agresiones sexuales que sufren".

A continuación, la diputada de Podemos, ha asegurado que enviar fotos sin el consentimiento de la persona es un delito tipificado en el Código Penal gracias a la ley de 'solo sí es sí': "No se pueden compartir fotos sexuales de una mujer sin su consentimiento. Es delito tanto iniciar el proceso como compartir esa foto que te han enviado", apuntaba.

Además, Irene Montero cataloga de "paradójico" que Isabel Díaz Ayuso se haya gastado 1 millón de euros en esta campaña publicitaria que tanto defiende la libertad, pero que dice que las mujeres vayan como les de la gana y ejerzan su libertad, es la causa de que suframos agresiones: "Es muy grave, creo que Ayuso debe retirarla".