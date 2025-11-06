El padre del niño apuñalado asegura que el agresor amenazó a su hijo días antes en la feria del pueblo: el motivo

Un niño de 12 años fue apuñalado por un compañero de su clase en Albuñol, Granada. El suceso ocurrió sobre las 8:20 horas, antes de que empezara la clase, y el agredido, que presenta una herida por arma blanca en la zona del hombro, fue trasladado a un centro hospitalario, donde permanece estable y fuera de peligro.

'En boca de todos' ha querido conocer qué pudo generar esta gran agresión y hemos hablado en exclusiva con el padre del menor agredido.

"No se esperaba que el compañero le hiciera lo que le hizo. Estaba en clase sentado, él se acercó y sin decirle nada, lo apuñaló", afirmaba el padre del niño apuñalado, aún muy afectado por lo sucedido.

Ana Gómez, la reportera que ha conseguido este testimonio en exclusiva, aportaba más datos y explicaba qué pudo originar el conflicto entre ellos: "El motivo podría ser una chica. La novia del presunto agresor le comentó que a este chico le gustaba ella y hace una semana en la feria ya le amenazó y le dijo que le iba a dar una paliza".

Sobre las lesiones, el padre ha confirmado a la reportera que fueron tres apuñalamientos: "Dos en la espalda y uno a la altura del pecho". También ha señalado que gracias a la intervención de un profesor, que llegó a tiempo para bloquear el ataque, la brutal agresión no fue a más.

El agresor ha sido expulsado 29 días por comportamiento muy grave, a la espera de lo que pueda determinar la Guardia Civil.