El programa mostró el pasado viernes unas imágenes sobrecogedoras. Un vídeo de apenas segundos, donde podíamos ver cómo un hombre se acercaba a un joven con discapacidad y le propinaba una brutal paliza. En exclusiva, tras estos duros hechos, 'En boca de todos' ha conseguido localizar a la familia de la víctima y hemos hablado con ellos.

En el vídeo que emitió el programa, se podía ver con nitidez como unos instantes antes de la paliza aparecía una chica que merodeaba alrededor de la víctima. Segundos después, un hombre se acercaba al joven de 24 años con una discapacidad y, si mediar palabra, comenzaba a darle una lluvia de golpes, patadas y puñetazos por todo el cuerpo.

Además, el programa contactó con la abogada de la familia, que desveló que la chica que aparecía podía ser la inductora de la paliza: "Al parecer, la chica que sale, una tal María, en un acto de superioridad contra esta persona tan vulnerable, le pide al agresor que lo saque de allí y es cuando se produce la agresión".

"Pedimos justicia", la única petición de la familia de la víctima

'En boca de todos' ha localizado a los familiares de la víctima agredida, que aseguran al programa que las agresiones y las amenazas a la víctima no son un hecho aislado: "Ya le había pegado otras veces y todo para hacerse el chulo delante de la chica".

Así mismo, no solo ponen el foco en el agresor, sino que también señalan a la chica que presuntamente graba las imágenes: "Tiene más culpa ella que el propio autor de los golpes. Ella lo tenía amenazado con que no le quería ver en el parque".

La familia explica también que el joven tiene mucho miedo tras la brutal agresión: "Se llevaba bien con muchas personas negras y ahora ya no quiere, les tiene miedo". Por último, el padre de la víctima solo pide que se haga justicia: "Nosotros creemos en la justicia y queremos que actúe".