Desokupador okupa agrede a nuestro equipo: así son las imágenes de la agresión grabadas por un vecino

'En boca de todos' muestra el estado de la casa de Josefina después del desalojo de su inquiokupa: "¡Qué maldad!"

Compartir







Tatiana Márquez, reportera del programa y su cámara, han sido salvajemente atacados por un hombre que trabajaba en una empresa de desokupación y ahora es un okupa. El equipo del programa estaba hablando con su hija, cuando este individuo ha salido y ha comenzado a dar patadas y empujones a nuestros compañeros, mientras lanzaba contra el suelo la cámara del programa. Toda esta violenta escena, ha sido grabada en vídeo por un vecino del bloque.

En las imágenes, se puede ver como la reportera habla con una joven y sin mediar palabra, un hombre sale del portal, coge la cámara del programa, la lanza contra el suelo y comienza a dar patadas y empujones a Tatiana Márquez y a Javier, el operador de cámara del programa.

Nacho Abad: "Hijos de p*** como estos, los mínimos"

Al ver el vídeo del momento, Nacho Abad estallaba contra el agresor: "Me están dando unas ganas de poner a parir a este tío y de investigarlo y saber si está legalmente en España. Hijos de p*** como estos, los mínimos".

A continuación, mediante una videollamada desde su teléfono móvil, Tatiana Márquez conectaba con el programa y visiblemente afectada expresaba: "Nunca en mi vida había vivido una situación así y ni mi compañero ni yo, nos lo esperábamos".

Sobre el momento de la agresión, la reportera relataba lo ocurrido: "Este hombre ha salido del portal y se ha lanzado como un toro contra mi compañero Javi. Se ha ido contra él con tanta furia que pensaba que lo mataba. Yo me he metido por medio como he podido y ha ido también a por mí, me ha intentado quitar el móvil".