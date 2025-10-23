Los okupas de Gaspar vuelven a entrar en su vivienda aprovechando su ausencia: los detalles

Un hombre denuncia el calvario que ha sufrido por una okupación: ''Es un nido de toxicómanos''

Compartir







Gaspar vive un auténtico infierno a causa de unos okupas. Primero, entraron en su vivienda y la convirtieron en un refugio para toxicómanos. Más tarde, consiguió desalojarlos, pero los mismos okupas comenzaron a amenazarlo de muerte. Ahora, aprovechando que Gaspar salió de casa para hacer unas gestiones, han vuelto a okupar su vivienda.

El dueño de la vivienda entró en el programa y relató así cómo ha vivido el momento de la desokupación: ‘’Han sido muy complicados y desde hace cinco años hasta hoy ha sido un calvario grandísimo. Mi madre está enferma, yo luchando por una vivienda que no querían devolver y mi hermana está igual’’.

Nacho Abad quiso saber si ya Gaspar había recuperado su casa y el propietario le indicó que aún estaba en proceso: ‘’Sigue ocupada, ahí está la mujer. En cuatro meses se va, pero sin embargo yo he tenido que recurrir a los desokupas para ver que solución se puede poner’’.

Gaspar consigue echar a sus okupas y comienza a recibir amenazas de muerte: "Me han dicho que ya estoy muerto"

Después de una larga lucha, Gaspar logró que la justicia consiguiera desokupar a estas personas que llevaban en su casa casi siete años, pero en ese mismo momento se comenzaron a producir las primeras amenazas de muerte: "Me cago en tus muertos, te voy a matar", le gritaba la okupa a Gaspar mientras la echaban de la vivienda.

Un equipo del programa habló con Gaspar cuando parecía que su calvario lejos de terminar acababa de comenzar: "Me han dicho que ya estoy muerto, recibo amenazas de muerte todos los días y llega un momento que no puedo más de la desesperación. Estamos hablando de una drogadicta y que convirtió mi casa en un constante tráfico de drogas".

Sin embargo, la situación se ha complicado aún más, aprovechando que Gaspar salía de su vivienda para realizar unas gestiones, los okupas han vuelto en entrar en su casa.

Los okupas vuelven a entrar en la vivienda: "Han vuelto"

Siete años después de que comenzara su calvario, los okupas entran de nuevo en la casa de Gaspar, aprovechando su ausencia y han colocado un candado. Desde las puertas de su vivienda de nuevo okupada, hablamos con Gaspar que explica cómo fue la nueva okupación: "Yo salí a hacer unas gestiones y, cuando terminé, regresé y vi la cerradura reventada. Acto seguido llamé a la policía y me dijeron que no podían hacer nada y que tenía que poner una denuncia".

Para finalizar y tras escuchar el testimonio de Gaspar, el expolicía Carlos Segarra se mostraba atónito ante lo ocurrido: "Esto es un allanamiento y la policía de manera directa puede sacarles y retenerlos. No entiendo la actuación de la policía".