Tras meses sin poder acceder, acompañamos a Josefina para comprobar el estado en el que ha dejado la vivienda su inquiokupa

¡Tensión en directo! Una okupa pierde los papeles con un equipo de 'En boca de todos': "Ha llegado a agredirnos"

Compartir







'En boca de todos' ha seguido el caso de Josefina desde el principio. Dejó su casa a una examiga, que se convirtió en su inquiokupa y tras meses de litigios, ha conseguido desahuciar a su okupa. Un equipo del programa entra por primera vez junto a la propietaria para comprobar en directo el estado en el que ha quedado la vivienda.

Después de meses sin poder acceder a su casa, este miércoles se ha producido el desahucio de la okupa que estaba dentro de la casa de Josefina. La policía llegaba alrededor de las 12 de la mañana y desalojaba a la okupa. 'En boca de todos' conectó en directo con Josefina para descubrir su reacción tras haber conseguido su objetivo.

"Nacho, ¡tengo las llaves de mi casa! la justicia tarda, pero llega. Además, tengo un buen abogado que me cogió de la mano y nunca me soltó", decía Josefina a gritos y con una sonrisa de oreja a oreja tras haber recuperar las llaves de su casa okupada.

A continuación y tras estas imágenes, Nacho Abad felicitaba a Josefina y como terminaba el programa, pidió a Josefina que no entrara en su casa y que esperase para que un equipo de 'En boca de todos' la acompañara en directo la primera vez que entrase de nuevo a su vivienda.

Josefina entra por primera vez en su vivienda okupada: descubrimos el estado de la casa

A los pocos minutos de comenzar el programa, hemos conectado en directo con Josefina desde el portal de su casa. Llena de emoción, pero nerviosa por no saber cómo ha dejado la okupa su casa, junto a Clara Murillo, reportera del programa, entraba para inspeccionar toda la vivienda por primera vez.

"Se ha llevado todo el menaje, tengo los armarios vacíos", ha sido la primera reacción de Josefina al entrar a su cocina.

Recorriendo el resto de estancias, Josefina se daba cuenta de algunos daños: "Me ha roto el cable de la televisión y tengo varios cristales de la terraza rajados, qué maldad. También me ha robado todo el oro que yo tenía".