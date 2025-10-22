El asesino de Villaverde, captado por una cámara tras matar a su pareja de 21 años: "No sé dónde tirarlo"

Miguel Barroso 22 OCT 2025 - 11:40h.

Una cámara del salón de su casa captó al asesino de Marta, de 21 años, hablando con su presunto cómplice de cómo deshacerse del arma

Un hombre apuñala a su pareja de 21 años en Villaverde, Madrid: fue asesinada delante de su bebé de 15 meses

Compartir







El pasado martes, Juanjo, un hombre de 30 años de nacionalidad española, fue detenido por asesinar a su pareja de 21 años en presencia de su bebé de tan solo 15 meses en Villaverde, Madrid. La víctima estaba dentro del sistema VioGen, pero estaba catalogada como riesgo bajo. Los servicios de emergencia cuando acudieron a la vivienda, se encontraron el cuerpo sin vida de una mujer con varias heridas de arma blanca.

Una cámara situada en el salón de Juanjo, el asesino, recogía un momento impactante y grababa a este hombre de 30 años hablando con un amigo o cómplice sobre cómo deshacerse del cuchillo y de si la víctima podría estar en un hospital o no.

"Vamos a ver qué pasa, no sé si habrán llamado al hospital o algo. Yo no la puedo llamar", comenzaba dici�éndole a este presunto cómplice. Acto seguido, el asesino de Marta habla de tirar algo, que no quiere que nadie encuentre: "Es que no sé dónde tirarlo, a ver... la máquina lo tritura", afirmaba Juanjo a esta persona por teléfono.

Después de expresar su deseo de esconder y deshacerse de algo, se puede ver como el asesino de Villaverde, coge una bolsa de basura, la cierra bien y se va de la vivienda.

Las declaraciones de una compañera de piso del asesino

El programa también ha podido recoger el testimonio de una compañera de piso de Juanjo, el asesino de la joven de 21 años. Esta mujer asegura, que Juanjo parecía una persona normal aunque añadía que en las últimas semanas estaba muy raro: "Apenas hablaba con nosotros y yo sé que discutía mucho con ella".

Para finalizar, el reportero del programa, Pablo Gonzalvo, nos señalaba más datos relevantes: "Nos han contado que Juanjo estaba agobiado por ayudar a la víctima porque le habían retirado una ayuda. También nos dicen que todo cambia en los últimos días, se produce una llamada entre ellos con una fuerte discusión y Marta le dice quiere dejar la relación".