Miguel Barroso 21 OCT 2025 - 13:45h.

Así ha sido el infierno de Sara: el acusado ya ha sido condenado por agresión sexual e inhabilitado de su puesto

'En boca de todos' recoge el terrible caso de Sara. Su jefe la acosaba con mensajes insinuantes e incluso llegó a realizarle una masturbación en un bar. La víctima lo denunció por agresión sexual y por acoso y ya ha sido condenado. El programa ha conectado con Sara en directo para conocer cómo fue el infierno que vivió por culpa de su jefe.

"Un cafecito juguetón e íntimo es lo que busco. Hay que se alguna vez un poco revoltoso y tú seguro que lo eres también", escribía el superior a Sara en uno de sus mensajes, dejando entrever la insinuación constante. Además, en estos chats también se puede comprobar cómo la trabajadora intenta evadirse: "Ni siquiera nos hemos visto y tienes mujer, yo paso de problemas. No soy un objeto sexual y tengo vida y sentimientos".

Sin embargo, pese a las negativas, el superior sigue intentándolo: "¿Qué problemas? un café íntimo y con discreción o un rato juntos tonteando no tiene por qué ser un problema. Ya veo que no me quieres seguir la corriente. Yo solo quiero tener una amiga especial, me gusta estar con alguna mujer diferente y juguetear".

El duro testimonio de Sara: "Me quedé paralizada"

Sara, la víctima, visiblemente afectada por lo que ha vivido, empezaba declarando que todo empezó con una invitación: "Yo necesitaba mucho el trabajo, me dijo de tomar un café y accedí porque confías en tu jefe y piensas que no va a pasar nada".

Sobre el momento de la agresión sexual, Sara relataba así lo que pasó: "Me dijo de tomar un café en un bar en la segunda planta y accedí. A los tres minutos de sentarme, se me abalanzó y comenzó a besarme. Acto seguido, confiesa, que su jefe se bajó los pantalones, la cogió de la mano, se la llevó a sus partes íntimas y no paró hasta que eyaculó: "Yo me quedé paralizada y cuando vuelvo me presenta tres nóminas, dos anteriores y una tercera de lo que supuestamente yo iba a cobrar".

El acusado y superior de Sara ha sido condenado por agresión sexual a 2 años de prisión e inhabilitado de su puesto.