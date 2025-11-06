Al menos un herido en los incidentes entre ultras del Lech Poznan y del Rayo Vallecano

Un día antes del encuentro entre el Rayo Vallecano y el Lech Poznan, Vallecas se ha convertido en una zona de conflicto marcada por los enfrentamientos entre ultras de ambos equipos. Los disturbios dejaron daños materiales con cristales rotos y un herido trasladado al hospital. Por el momento, solo ha sido detenida una persona.

En torno a las 23.30 horas, en los aledaños del estadio de Vallecas, decenas de ultras de ambos equipos "se citaron" para enfrentarse con violencia. El gran enfrentamiento entre los Bukaneros y el sector más radical de la afición polaca, considerada una de las más homófobas y peligrosas de Europa Central, reunió a unas 200 personas.

Además, el grupo de ultras del Lech Poznan tomó las calles y provocó numerosos incidentes, que se suman a otro episodio polémico ocurrido la noche anterior, cuando dos aficionados se colaron en el estadio de Vallecas para hacer un graffiti en uno de los fondos entre los palcos.

Hablamos con un testigo de la batalla campal entre ultras de ambos equipos

Ángel, vecino de Vallecas, vio desde su salón como los ultras se enfrentaban: "Yo estaba en el salón y, de pronto, empecé a escuchar ruidos que parecían disparos. Me asomé a la terraza y vi a unas 200 personas armando bulla, tirando bengalas y dando golpes mientras eran escoltados por la policía".

El partido se celebra esta noche y acudirán cerca de mil aficionados de Polonia. El encuentro ha sido catalogado de alto riesgo y está previsto un dispositivo de seguridad de 400 personas.