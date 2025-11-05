El fundador de Podemos vuelve a dar clases en la Complutense entre el malestar de parte de comunidad universitaria

Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, fue acusado por el colectivo Xuntos por Galicia y por una alumna de un presunto delito de agresión sexual. Unos hechos ante las que el fundador de Podemos negó y aprovechó para dejar caer acusaciones veladas contra la formación morada.

Además, un excolaborador de Pablo Iglesias y exdirector de Canal Red, Sergio Gregori, sacó a la luz también unos polémicos comportamientos sexuales inaceptables por parte del fundador de Podemos hacia varias de sus compañeras.

Después de que la Fiscalía archivase la denuncia de agresión sexual contra Juan Carlos Monedero en el mes de junio, y aunque califica algunas expresiones como inadecuadas e incluso machistas, pero no constitutivas de delito, el profesor ha regresado a sus clases en la Complutense.

'En boca de todos' habla con varios alumnos en contra del regreso a las aulas de Monedero

Carol, una de las alumnas de la Complutense, conectaba con el programa y realizaba una petición: "Yo como alumna llego a clase y no sé con qué tipo de profesores me voy a encontrar y quiero sentirme segura en mi aula". Además, asegura, que no se toman las medidas necesarias que se permiten "ciertas actuaciones" dentro de la Universidad que no se deberían de permitir porque los únicos perjudicados son los alumnos.

En referencia a si Juan Carlos Monedero se podría considerar como una "persona peligrosa" dentro de la Universidad, Carol afirma que lo desconoce, pero añadía: "Creo que si se dan este tipo de denuncias es por algo".

El malestar de Celia Casanovas, exsenadora de Podemos

El programa también ha conectado con Celia Casanovas y ante la pregunta de si Monedero es un acosador, la exsenadora de Podemos respondía: "A Monedero no podemos cambiarlo, tiene un carácter que se puede interpretar como impropio. Era un tío que te pellizcaba, te abrazaba o te daba achuchones. Hoy en día gracias a sus compañeras de partido, esos mismos actos se consideran acoso".

Celia Casanovas también expresaba que este señor "no se cortaba un pelo" y que se paseaba por las clases para arriba y para abajo como en los mítines: "Monedero es así y aunque tenga encima ese expediente disciplinario, él es como es y no creo que cambie. Ha tenido un comportamiento impropio para ser profesor".