Las lágrimas de Cristina, hija de los propietarios de una casa okupada en Elche: "A mi padre le ha dado un infarto"
"Tengo tres sentencias firmes para expulsarles, pero se declaran vulnerables", afirma Jesús, el propietario
Jesús y María alquilaron su vivienda a una familia marroquí, pero estos solo pagaron al principio. Por si fuera poco, la situación de la familia de Jesús y María se ha vuelto más delicada: una de sus hijas se ha separado y vive con sus dos hijos en una sola habitación, pese a que podría disponer del piso de sus padres. Sin embargo, los okupas se han declarado vulnerables, y Jesús y María están desesperados porque no pueden desalojarlos.
La deuda contraída por estos okupas ya alcanza los 15.000 euros y aunque han intentado recuperar su vivienda, Jesús señalaba: "Estoy desesperado, tenemos un piso okupado. Mandamos un burofax, tenemos tres sentencias firmes de desahucio y un día antes me dijeron que no se podía llevar a cabo porque se habían declarado vulnerable".
Así mismo, Jesús explicaba, que aunque le han dicho a la okupa la delicada situación por la que pasa su hija, no han logrado nada: "Me ha dicho que le da igual, que ella no se va porque es su casa".
El ictus de Jesús, dueño casa okupada
Con lágrimas en los ojos y muy emocionada, Cristina, la hija de Jesús, intervenía para contarnos cómo se dio cuenta que su padre estaba sufriendo un ictus: "Mi padre ya me dijo que esta mujer le iba a llevar a la tumba y a la semana, me llamó mi hermana porque mi padre se encontraba mal. Cuando llegué le vi como medio lado de la cara paralizado y efectivamente, le estaba dando un infarto. Ha estado entre la vida y la muerte, pero gracias a Dios, aquí le tengo".
Para finalizar, María, propietaria del piso okupado, desesperada y llorando, intervenía afirmando: "Estoy fatal, Nacho. Yo solo quiero que se vayan, si no me paga ya me da igual porque esa señora no me va a pagar nunca, pero que se vayan por favor, se lo suplico. Mi hija necesita el piso, esto nos va a llevar a la tumba".