'En boca de todos' conecta con Antonio, que fue socorrido por sus vecinos tras sufrir un infarto en plena calle

Cómo es un infarto en mujeres: signos para reconocerlo

Compartir







Antonio sufrió un infarto y sus vecinos de Alcalá de Guadaíra le salvaron la vida. Al ver que la ambulancia no llegaba, tanto que llegó a tardar más de una hora, decidieron practicarle los primeros auxilios y enrollarlo con una manta para trasladarlo en un coche particular hasta el hospital más cercano. 'En boca de todos' habla con el protagonista y con una vecina que socorrió a Antonio.

Aurora, la vecina que le practicó los primeros auxilios, hablaba con nosotros y explicaba de dónde había sacado los conocimientos para atender a Antonio: "He visto mucha televisión y muchas series de médicos. Me preocupaba mucho la boca y que no se ahogara con la lengua, porque los ojos los tenía en blanco".

En referencia a lo que le pasó, Antonio relataba que comenzó a sentirse mal: "Yo estaba paseando por el barrio, me fui para casa, me duché y cuando salí empecé a notar un fuerte dolor en el pecho que se iba incrementando hasta que me caí redondo en el suelo".

Sobre sus hábitos, Antonio admite que fuma y que no hace deporte por una enfermedad rara que padece: "Me afecta a los músculos y la piel y me prohíbe hacer deporte. También yo cantaba flamenco y tuve que dejarlo porque me afectaba también a las cuerdas vocales".

El abrazo de agradecimiento de Antonio con una vecina que le salvó la vida

Aprovechando la conexión del programa, Antonio mostraba todo su agradecimiento a sus vecinos y concretamente se dirigía a Aurora, la vecina que le practicó los primeros auxilios, que se fundían en un emotivo abrazo: "Muchísimas gracias por estar ahí conmigo desde el minuto cero, a ti y a todos los vecinos".