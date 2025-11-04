La tía del bebé secuestrado en Cáceres: "Se puso como loca cuando vio que no estaba"

Se sospecha que el bebé raptado por una mujer en Navalmoral de la Mata lo hizo para extorsionar a su exnovio

Una madre deja a su bebé al cuidado de su amiga y ella aprovecha para robárselo: todos los detalles de este sorprendente caso

El pasado lunes descubrimos un caso muy sorprendente. El secuestro de un bebé por parte de la propia amiga de la madre. Es mujer propuso recoger al bebé de su amiga junto a sus hijos del colegio e irse a Navalmoral de la Mata a tomar algo. Sin embargo, en un momento de despiste de la madre del bebé, la mujer desapareció con el menor. Cuando la víctima se dio cuenta, decidió interponer una denuncia por desaparición.

Además, el programa pudo conocer más detalles, también muy sorprendentes, sobre el modus operandi de Úrsula, y es que parece ser que no es la primera vez que ha intentado secuestrar a un menor. Así lo señalaba el testimonio de Karim: "Ella solía venir por la mañana a tomar café al bar, y un día mi mujer vino con el niño y me dijo que si le dejaba al niño para ir a comprarle algo de ropa. Yo me negué. Para mí que lo quería secuestrar también".

Nuevos datos: hablamos con la tía del bebé secuestrado

Este martes, 'En boca de todos' en la búsqueda de nuevos datos, localizaba a Guadalupe, la tía del bebé secuestrado, que nos empezaba relatando cómo se entera del suceso: "Me llamó una compañera de trabajo y me dijo que el bebé estaba en el hospital. En ese momento yo llamé a mi hermano, al abuelo del niño y él tampoco sabía nada. A raíz de eso se enteraron todos y por la noche me contaron lo que había pasado".

Por otro lado, Guadalupe explicaba la versión que le da su hermano del secuestro: "Me dijo que su mujer estaba en un bar y se fue un momento con su otra hija al baño y cuando salió su amiga ya no estaba con el bebé". Sin embargo, la tía del bebé secuestrado comentaba, que por el momento se desconoce por qué esta señora decidió llevarse al bebé de su amiga.

Para finalizar, la tía del bebé ha señalado, que aunque el bebé estuvo solo unas horas secuestrado, la madre de la víctima se puso "como loca" cuando se dio cuenta que su hijo no estaba en el bar. "Me lo imagino, supongo que se puso en lo peor", decía Nacho Abad.