Una madre deja a su bebé al cuidado de su amiga y ella aprovecha para robárselo: todos los detalles

Úrsula, una amiga de la víctima, propuso recoger al bebé de su amiga junto a sus hijos del colegio e irse a Navalmoral de la Mata a tomar algo. En un momento de despiste de la madre del bebé, desaparece esta mujer con el menor y cuando se da cuenta que su hijo no está, decide interponer una denuncia por desaparición.

A las pocas horas del inicio de esa búsqueda exhaustiva, el bebé es localizado y aparece en perfectas condiciones. Sin embargo, el programa ha podido conocer más detalles muy sorprendentes sobre el modus operandi de Úrsula y es que parece ser que no es la primera vez que ha intentado secuestrar a un menor.

"Para mí que quiso secuestrar también a mi hijo"

Kasim, el dueño de un bar de la localidad, atendía al programa porque conoce a Úrsula ya que ha sido clienta de su bar y confesaba que él también podría haber sido una víctima, según él, esta mujer casi también rapta a su hijo de 7 meses: "Ella solía venir por la mañana a tomar el café al bar y un día mi mujer vino con el niño y me dijo que si le dejaba al niño para ir a comprarle algo de ropa y yo me negué. Para mí que lo quería secuestrar también".

Por otro lado, Kasim señalaba, que también intentó secuestrar a el hijo de un amigo suyo y explicaba: "A mi amigo le dijo que trabajaba en los Servicios Sociales y que le podìa conseguir ropa. Mi amigo quedó con ella que se lo dejaba en el bar y yo le dije que no se lo llevaba de allí sin su madre o su padre". Y Úrsula le comenta muy molesta a Karim: "La gente se cree que me como a los niños".

Desde ese momento, Karim asegura, que esta mujer bloquea a su amigo y explica a Nacho Abad que han entregado a la policía sus móviles para que vean las llamadas y las conversaciones que se cruzaron con la investigada.