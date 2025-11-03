Una testigo del secuestro de película de 'El niño Juan' en Carabanchel, Madrid: "Empecé a escuchar disparos"

Tres coches embistieron al coche de la víctima y se lo llevaron por la fuerza a punta de pistola

El ‘niño Juan’, el alunicero que podría haber sido secuestrado en Carabanchel: la mafia china le contrató para robar joyas imperiales en Francia

Compartir







El famoso alunicero Juan María Gordillo Plaza, conocido como 'El Niño Juan', ha aparecido vivo, pero con signos de haber recibido una paliza y con un disparo en la pierna tras ser secuestrado el pasado viernes 31 de octubre en el distrito madrileño de Carabanchel.

Con más de 50 denuncias a sus espaldas por robo, secuestros de camiones y vuelcos de droga (pillaje a otros narcos), Juan María Gordillo, conocido como El Niño Juan, es uno de los delincuentes más perseguidos por la policía. Sin embargo, parece que durante su amplio historial delictivo se ha ganado grandes enemigos, que el pasado viernes decidieron atentar contra él.

En una avenida muy concurrida de Carabanchel, tres coches rodeaban el vehículo de 'El niño Juan' y le embestían hasta que lograban detener el coche de Juan María. Acto seguido y por la fuerza, sacaban al famoso alunicero a punta de pistola y se lo llevaban. Horas más tarde, los secuestradores dejaban en libertad a 'El niño Juan' tras haberle propinado una brutal paliza y con un disparo en la pierna.

Hablamos con Teresa, testigo del secuestro

El programa conectaba en directo con Teresa, una testigo directa del secuestro, ya que su vivienda está justo delante de donde se produjo el ataque. "Yo estaba viendo la televisión y de pronto empecé a escuchar disparos y mucho ruido en la calle".

En referencia a lo que alcanzó a ver del secuestro, esta vecina de Carabanchel detallaba: "Yo me asomé y vi cómo metían a un hombre en el coche y salían a toda velocidad calle arriba. Solo se quedó destrozado y en medio de la calle el coche del secuestrado".

Para finalizar, Teresa aseguraba, que en el momento de los hechos había mucha gente en la calle y que tras el suceso, la calle se despejó y los comercios cerraron por miedo.