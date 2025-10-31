La víctima vive puerta con puerta con el novio investigado de la presunta agresora, en prisión provisional desde el suceso

Aliud, expareja de la mujer que secuestró a otra y le quemó sus partes íntimas por celos: “Si consume heroína no es capaz de controlarse”

Compartir







Hace unos meses, conocíamos un sorprende caso, el de una mujer que presuntamente retuvo a otra durante tres días y aprovechó para quemarle la vagina con una cuchara al rojo vivo en Valencia. La causa de la agresión fueron los celos, según relató la víctima. La investigación sigue su curso y hay tres nuevos imputados. 'En boca de todos' habla con la hija de la víctima para conocer todos los nuevos detalles.

Además, el programa tuvo la oportunidad de hablar con Aliud, expareja de la presunta agresora, que afirmó que nunca había tenido relaciones sexuales con la víctima y que solo se había cruzado con ella en un par de ocasiones. Sin embargo, es uno de los nuevos imputados junto al vecino que grabó todo y a la amiga que la llevó al piso donde se produjo la agresión.

“Yo no tenía ni idea de que era el origen de todo esto”, ha asegurado Aliud. También ha contado que su expareja es una persona celosa, aunque nunca se lo habría demostrado de esa manera. Aunque sí reconoce que también ha sido agresiva con él y que le llegó a pegar.

PUEDE INTERESARTE Guía para usar adecuadamente el control parental sin impedir que tus hijos aprendan a autogestionarse

Laura, hija de la víctima, muy afectada tras recordar lo que pasó su madre, entraba en directo en el programa y aseguraba: "Es imposible llevar una vida normal porque sabes que en cualquier momento te puedes encontrar a cualquiera de los tres imputados en el barrio. No es justo que mi madre pase por esto, la única en prisión provisional fue a la autora de los hechos, pero los demás siguen libres y en cualquier momento pueden ir a hacerle algo a mi madre".

Sobre los celos que motivaron esta brutal agresión, la hija de la víctima explicaba que no había nada entre ellos: "Mi madre no se obsesiona con él ni al revés, simplemente son vecinos. Sin embargo, a ella, la agresora, se le debió de ir la cabeza y pensó que habían tenido algo".

Para terminar, Laura detallaba quiénes son los tres nuevos imputados: "Está Vicente, que fue el que grabó a mi madre. Noelia, la supuesta amiga de mi madre que la lleva a esa casa engañada y, por último, Aliud, el novio de ella, que estuvo en esa casa mientras le hacían de todo".