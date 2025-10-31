Alberto denuncia humedades, goteras, peleas y destrozos por culpa de un narcopiso: así son las imágenes de los daños

Alberto vive un auténtico infierno por culpa de su vecino de arriba desde que un narcotraficante se instaló en el barrio. La víctima denuncia humedades, goteras y destrozos en su vivienda. 'En boca de todos' ha hablado con él en directo, que no solo tiene que aguantar a unos vecinos conflictivos, sino que está viendo cómo se está destruyendo su hogar.

La vivienda está ubicada en el barrio de El Raval, Barcelona. El propietario de este piso recibe cortes de suministro continuos, le pinchan la luz y las humedades se han apoderado de la casa, tanto así, que incluso el techo de la cocina se ha desplomado. Los problemas tampoco se centran solo en su vivienda, sino que las zonas comunes de la comunidad están en pésimas condiciones: cristales de las puertas rotos, suciedad e incluso un vagabundo ha llegado a instalarse en los trasteros.

"Me siento muy frustrado, desolado y desprotegido. A nadie le gustaría encontrar su casa en estas condiciones", comenzaba señalando Alberto, el dueño de la vivienda.

El propietario explicaba que hace unos 30 años que compró esta casa y nunca había tenido ningún problema: "Eran casas accesibles y había muchos inmigrantes, pero la convivencia con ellos siempre había sido excelente. Sin embargo, hace unos años estas personas pueden hacer frente a los gastos y se han visto forzadas a alquilar sus viviendas a la primera persona que encuentran como narcotraficantes u okupas, que se han metido en pisos vacíos".

Sobre este narcopiso situado encima de su vivienda, Alberto aseguraba, que lo denunció hace tres años a los Mossos sin ningún resultado: "No sirvió absolutamente para nada".

Por último, en referencia al propietario de la vivienda convertida en narcopiso, señalaba: "Era del Sabadell y hace cinco años que tengo humedades, pero siempre que he subido, he visto a okupas y menores sin supervisión parental".