Fermín, con un 78% de discapacidad, denuncia que le han okupado su casa: "La jueza ha determinado que son vulnerables"

Ana está desesperada y no aguanta más la situación que está sufriendo. Hace seis años puso en alquiler una vivienda que tenía para poder salir adelante y su inquilina, tras pagar los primeros dos meses, dejó de pagar. Desde ese momento, Ana se puso en manos de la justicia y hace unos días, a tan solo 12 horas de llevarse a cabo el desahucio, el juez declaró vulnerable a esta okupa y canceló el procedimiento.

"Desde el primer momento lo he querido hacer todo legal y no he contratado a ninguna empresa de desokupación, aunque ya me avisaron que sería un proceso que duraría años. Cuando me dan la sentencia de desahucio y cuando por fin veo la luz, un día antes se paraliza", explicaba la víctima okupación en directo, muy afectada.

Si todo esto no fuera suficiente, Ana señalaba que, tras declararse vulnerable, la inquiokupa pidió la baja por depresión: "Ahora cuando pida el informe los Asuntos Sociales dirá que está de baja y yo qué tengo que hacer. Llevo 37 años cotizados, pagando mis impuestos y no debo nada a nadie ¿a mí quién me ayuda y me protege?, es mi casa, la quiero y tengo dos hijos".

Nacho Abad: "Me parece una vergüenza"

Tras estas duras declaraciones y lo afectada que estaba Ana por lo que le está tocando vivir, Nacho Abad comentaba: "Me parece una vergüenza y ojalá desde el gabinete de prensa de Moncloa estén siguiendo tu testimonio hoy y vean lo que duele la okupación y que Pedro Sánchez junto a partidos como Bildu, Podemos y Sumar permitan estas leyes que hacen que la gente se atrinchere en las casas".

Para finalizar, Ana expresaba su desesperación y explicaba que intentó pagar a la okupa para que se fuera de su casa: "Yo la ofrecí 3.000 euros y me dijo que no, que no quería dinero sino que le buscase una casa".