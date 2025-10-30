Marta Egea 30 OCT 2025 - 11:00h.

Cada vez más niños y adolescentes sueñan con ser streamers, pero detrás de esa fascinación hay una exposición pública y unos riesgos

Hoy en día, no es nada inusual que un niño o adolescente quiera parecerse a sus ídolos y convertirse en streamer. En plataformas como Twitch, YouTube Live, Instagram Live o TikTok Live, muchos jóvenes encuentran un espacio para expresarse, conectar con comunidades, practicar habilidades técnicas y creativas, y en ciertos casos, incluso generar ingresos. Pero, también existen riesgos reales si no se gestiona con criterio

Como padres y educadores, el reto no consiste en prohibir ese interés, sino acompañarlo, establecer unos límites claros, dar herramientas y transformar una potencial distracción en una fuente de aprendizaje significativo. En este artículo, veremos qué implica querer ser streamer, cuáles son sus peligros y cómo apoyarle de manera segura.

Qué significa “ser streamer” hoy: no solo jugar

Ser streamer no es solo “jugar en directo frente a una cámara”. Implica todo un ecosistema de habilidades: manejo técnico de software de transmisión, edición de video, producción de contenido, diseño gráfico, interacción con la audiencia, marketing digital, narrativa e incluso moderación del chat. Muchos creadores exitosos combinan varios roles: el de creador, productos, community manager, presentador y editor. Todo a la vez.

Además, el streaming es una actividad pública y en tiempo real: lo que se diga o muestre no se puede borrar, al menos de una manera fácil. Las retransmisiones pueden ser capturadas, difundidas, comentadas o criticadas. Por eso, adentrarse en ese mundo exige responsabilidad, saber gestionar la huella e identidad digital y conciencia de los límites personales y legales.

¿Cuáles son los riesgos potenciales que conviene conocer?

Cuando un menor se involucra en el streaming, pueden surgir riesgos que vayan más allá del simple entretenimiento. Hay que ser consciente de que durante la retransmisión, puede revelar información personal como ubicación, escuela, rostros de familiares o detalles de la familia o de casa sin darse cuenta. Además, por el chat, los espectadores pueden presionar para obtener más información. Lo que se recomienda es que no se revelen nunca nombres reales, direcciones ni ubicaciones y que deben configurar privacidad para bloquear mensajes privados de extraños.

Cuando se hacen directos, es muy común que haya una interacción con desconocidos. El chat en vivo permite que cualquier persona pueda escribir comentarios o pedir que se haga algo mientras el streamer está en directo. Esto puede ser una puerta para el acoso, mensajes inapropiados o manipulación emocional.

Algunas plataformas como Twitch exigen que ciertos streamers etiqueten su contenido como “maduro” si se hablan de ciertos temas como sexo, drogas o se utiliza un lenguaje soez, aunque no todo se etiqueta correctamente y por lo que puede ser un peligro para los menores.

A la hora de comenzar con los directos, puede desarrollarse una presión por desempeño lo que va a hacer que haya una exposición continua. Algunos streamers, para mantener una audiencia, sienten la necesidad de estar “siempre activos”, producir más contenido, mostrar una personalidad activa o controversial. Esto puede dar lugar a estrés, agotamiento o decisiones impulsivas con el objetivo de atraer más visitas.

Se tiene que ser plenamente consciente de que la huella digital es permanente y la reputación digital es fundamental. Cada transmisión queda registrada, y puede ser copiada incluso por los espectadores y luego ser difundida sin permiso. Un error o comentario desafortunado puede tener consecuencias duraderas.

Por último, aunque algunos jóvenes tienen la aspiración de vivir del streaming, la mayoría no consigue esa meta. Hay que dejarles claro que los ingresos pueden ser inestables y dependen de donaciones, suscripciones y publicidad.

Cómo acompañar de forma segura y con sentido educativo

Esto no quiere decir que haya que darle un “sí” a ser streamer sin condiciones. Significa guiarlo con responsabilidad y poniendo límites claros. El primer paso es hablar abiertamente sobre los riesgos que hemos comentado anteriormente, y a partir de ellos definir unas normas básicas: qué tipo de contenido puede emitir, en qué horarios y qué información está terminantemente prohibido que comparta en un directo.

Estas conversaciones pueden hacer que entiendan que el streaming no es un juego, y que se trata de una actividad pública que hay que ejercer con prudencia y madurez.

Antes de comenzar a transmitir, conviene asegurarse de que el niño o adolescente haya recibido una mínima educación digital: privacidad en redes, derechos de autor, gestión de comentarios o cómo actuar ante comportamientos tóxicos. Por otro lado, la parte técnica es esencial: activar los filtros de moderación, ocultar datos personales y revisar el entorno que aparece en cámara.

El siguiente paso es fomentar la planificación y el propósito detrás del contenido que quiera realizar. En lugar de improvisar, se puede animar a que diseñe guiones, escoja temas que le gusten o prepare pequeños proyectos educativos como explicar un videojuego con enfoque didáctico o compartir trucos de dibujo, idiomas o matemáticas. Así, el streaming puede ser una herramienta de aprendizaje activo que impulse la creatividad, la comunicación y el pensamiento crítico.

Para terminar, es esencial acompañar el proceso con una supervisión constante y equilibrada. Revisar juntos las emisiones, comentar qué se puede mejorar y marcar unas pausas y límites son gestos que enseñan responsabilidad.