Marta Egea 27 SEP 2025 - 11:00h.

La IA está transformando la educación, pero su implantación sigue siendo desigual y planteando muchos retos para los docentes y familias

¿Son efectivas las clases online para niños? Opiniones de expertos y recomendaciones para padres

El avance de la Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser exclusivo para laboratorios tecnológicos o grandes empresas, haciéndose un hueco en sectores clave de la vida cotidiana, como es la educación. Lejos de ser una tendencia pasajera, la irrupción de la IA en aulas ha abierto un debate profundo sobre cómo se enseña, cómo se aprende y especialmente, cómo se puede adaptar el proceso educativo a las necesidades individuales de cada estudiante.

Ante esta situación, surge una pregunta: ¿la educación personalizada con inteligencia artificial es una utopía inalcanzable o puede ser una herramienta real? Muchos centros educativos están siendo pioneros en integrar algoritmos que ajustan contenidos y ritmos de aprendizaje en función del rendimiento del alumno, pero otros lo siguen percibiendo con escepticismo o como una solución muy lejana a su realidad. Evidentemente, hay que sumar la preocupación por las cuestiones éticas, la equidad de acceso y el papel que tendrá el profesorado ante este nuevo sistema educativo.

¿Qué se entiende por educación personalizada?

La educación personalizada es un enfoque pedagógico que adapta los métodos, tiempos y contenidos de aprendizaje a las necesidades individuales de cada alumno. No busca tratar a los estudiantes como una masa homogénea, pretende reconocer que cada uno tiene un ritmo diferente, unos intereses y talentos únicos.

La IA, por su capacidad de analizar datos en tiempo real y ofrecer recomendaciones individualizadas, se presenta como una aliada potencial para poder llevar este modelo a gran escala. Tiene la capacidad de crear sistemas que se ajustan automáticamente para adaptar el nivel de dificultad de los ejercicios según el estudiante o plataformas que detectan patrones de aprendizaje o dificultades específicas. Las posibilidades técnicas son diversas, pero su adopción aún plantea retos.

Aplicaciones reales en las aulas

Varias plataformas de IA ya están siendo implementadas en entornos escolares, aportando aprendizaje personalizado y resultados medibles:

Smartick (España)

Este programa de matemáticas y lectura, con sesiones diarias de solo 15 minutos utiliza inteligencia artificial para ajustar en tiempo real el contenido al nivel de cada alumno. Según datos de la propia compañía, el 94% de los usuarios mejora su cálculo, el 83% experimenta un incremento en su nota de matemáticas, y el 50% ve mejoras en otras materias. En estudios realizados en 33 colegios con más de 1.000 alumnos en Primaria, se observaron avances del 70% en cálculo y mejoras adicionales en compresión lectora al combinar la enseñanza de matemáticas con sesiones cognitivas.

DreamBox Learning (internacional)

Estudios divulgados por medios como La Ecuación Digital muestran que usar DreamBox, otra plataforma adaptativa de matemáticas, puede mejorar el rendimiento académico hasta un 25% en tres meses. Plantea retos diseñados con IA para mantener un nivel óptimo de desafío y refuerzo.

Lo que la IA sí puede (y lo que no debe) hacer

En el ámbito educativo, la IA ya ha demostrado ser muy útil para algunas funciones específicas, pero también existen límites claros sobre su uso ético y pedagógico. Lo que la IA sí puede hacer es analizar grandes volúmenes de datos del rendimiento de los estudiantes, detectar patrones de aprendizaje, adaptar automáticamente los contenidos al nivel individual y generar ejercicios personalizados.

Por otro lado, puede ser muy valiosa para liberar tiempo al profesorado en tareas repetitivas, como la corrección automática de tests objetivos, análisis de seguimiento o administración de contenidos.

Evidentemente, los expertos coinciden en que la función de la IA no es sustituir. Según informes de la UNESCO y estudios de la Universidad de Standford, la IA no puede ni debe tomar decisiones pedagógicas finales, ni sustituir el juicio profesional del docente, la interacción humana o el acompañamiento emocional. Tampoco está capacitada para evaluar competencias complejas como puede ser el pensamiento crítico, la creatividad o la comunicación emocional con la profundidad que una persona.

Asimismo, existen riesgos éticos importantes. El uso de la IA en educación plantea preocupaciones sobre la privacidad de los datos, el sesgo algorítmico y la posibilidad de reforzar desigualdades si las herramientas no se distribuyen equitativamente. El Consejo Escolar del Estado Español subraya que es fundamental contar con criterios claros de supervisión, transparencia y responsabilidad en el uso de estas tecnologías.

La brecha digital: ¿educación personalizada solo para algunos?

Aunque la inteligencia artificial promete una educación más personalizada, su aplicación práctica no es igual para todos. La conocida brecha digital sigue limitando el acceso a estas herramientas en muchos centros educativos, especialmente en zonas rurales o con menos recursos. Según varios informes, aún existen carencias importantes en conectividad, dispositivos adecuados y formación del profesorado.

Además, la alfabetización digital tanto del alumnado como de las familias tiene un papel crucial. Sin competencias digitales mínimas, el uso autónomo de estas tecnologías es inviable. Por eso, algunos organismos como la OCDE y la UNESCO insisten en la necesidad de políticas públicas que garanticen la equidad tecnológica: inversión en infraestructuras, formación docente y acceso universal a internet y dispositivos.