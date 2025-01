La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. La tecnología avanza sin control, sumergiéndose en todos los sectores sociales. Muchas empresas ya han incluido a la IA como un elemento más del organigrama y los centros de enseñanza no se quedan atrás. Algunos colegios han llegado a sustituir a profesores por la famosa inteligencia artificial y la normalización de su uso preocupa a la mayoría de docentes. Según informa C. Espinola, C. Villegas y M. Aguirregomezcorta en el video, la mayoría de alumnos ya usan la IA en clase.