El presidente del Gobierno comparece en el Senado por el 'caso Koldo' y admite que cobró en sobres del PSOE

Mar Caballero, la mujer que ha puesto contra las cuerdas a Pedro Sánchez en el Senado

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la comisión de investigación del caso Koldo, a petición del PP. Tras sus primeras declaraciones, en las que ha admitido "haber podido recibir" dinero en efectivo, Nacho Abad hacía un balance de la actitud y las palabras del presidente.

El presentador del programa aseguraba que había seguido la comparecencia de Pedro Sánchez desde el principio y hacía un resumen de lo que le ha parecido hasta el momento: "Me parece una mezcla entre el Club de la Comedia porque me he reído en varias ocasiones, y la bronca como si fuera la barra de un bar", apuntaba.

"Pedro Sánchez está acostumbrado a que le obedezcan", afirmaba Nacho Abad

Además, Nacho Abad señalaba, que "Sánchez está acostumbrado a que le obedezcan" y por este motivo, el presentador expresaba su sensación al escuchar al presidente del Gobierno: "Creo que le está costando aceptar que le interrumpan y que le critiquen".

En referencia a una pregunta concreta que le han realizado en la comisión a Pedro Sánchez respecto a si recibió dinero en sobres, Nacho Abad subrayaba, que ha tardado cinco minutos en responder a esta pregunta: "Solo tenía que decir sí o no y ha tardado cinco minutos. Después de la charla ha admitido que una vez le dieron gastos en efectivo dentro de un sobre, pero que no lo recordaba bien".