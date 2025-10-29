Juan no acudirá al funeral de Estado por las víctimas de la DANA: "Es un paripé"

La reacción de Nacho Abad ante la declaración institucional de Carlos Mazón: "Ha mentido como un canalla y está ocultando datos"

Compartir







Hace 365 días, la Comunidad Valenciana se enfrentaba a la tercera catástrofe natural más grande de la historia reciente de nuestro país. Una DANA provocaba salvajes inundaciones que arrasaban con todo a su paso. Garajes inundados, casas anegadas por completo y vehículos que se desplazaban con la riada como si fueran fichas de dominó.

Aprovechando este triste aniversario, un equipo del programa hablaba con un afectado por la DANA y también conectaba con Juan Muñoz, portavoz del PSOE de Valencia.

"No voy a ir al funeral, es un paripé", decía un afectado por la DANA

Juan, que perdió a su madre durante la DANA, entraba en el programa y comenzaba dejando claro que no va a acudir al funeral de Estado y explicaba los motivos: "No voy a ir porque no creo en nada, hay gente que no han invitado y esa persona que falta es como si fuera mi madre. Es un paripé, pueden decir que es una misa, pero no será un funeral hasta que no aparezca la última víctima".

Por otro lado, este afectado condenaba la politización que se ha hecho en las manifestaciones de la DANA: "No vale ninguna bandera de partidos políticos cuando se va para ayudar a las víctimas".

Después de las declaraciones de Juan indicando el uso político que se ha hecho de la tragedia, Juan Muñoz, portavoz del PSOE de Valencia, entraba en directo y realizaba una reflexión: "Creo que es verdad lo que ha dicho Juan, tenemos que esforzarnos e intentar salir de este debate partidista para poner soluciones".

Además, el portavoz del PSOE se ponía a disposición de Juan para hablar con él en cualquier momento y ayudarle en todo lo posible: "Tenéis mi número, nos podemos tomar un café y que me traslade todas estas cuestiones personalmente. Yo lo que intento en mi labor política es representar a la gente y creo que hay que dar la cara. Estos testimonios me hacen reflexionar".

Juan Muñoz se emociona en directo

Para finalizar, visiblemente emocionado, Juan Muñoz comentaba: "A veces la política es muy jodida y cuando ves a estas personas que han perdido a familiares, no me lo puedo ni imaginar. Hoy creo que sobra hablar de todo lo demás y solo hay que darle espacio a las personas que se lo merecen, las víctimas. Seguro que es un día muy complicado para Juan y desde aquí le quiero transmitir todo mi afecto y todo mi cariño".