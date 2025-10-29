El presidente de la Comunidad Valenciana durante su comparecencia: "Tratamos de hacer lo mejor para los afectados, pero no fue suficiente"

Nacho Abad, muy impactado con la fuerza destructiva de la DANA: "Lo que ha pasado en España es una catástrofe"

Un año después de la terrible DANA que arrasó numerosos municipios de Valencia como Catarroja, Aldaia o Paiporta. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, comparecía en una declaración institucional en el que ha recordado lo duro que fue esto para el pueblo valenciano y pedía la no confrontación.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha admitido que "hubo cosas que debieron funcionar mejor", aunque ha intentado justificar su gestión asegurando que "tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no fue suficiente". Además, ha anunciado la declaración del 29 de octubre como día de luto oficial en la Comunidad Valenciana por las víctimas de aquella catástrofe.

Las duras palabras de Nacho Abad a Carlos Mazón

Tras escuchar las declaraciones de Carlos Mazón, el presentador del programa, Nacho Abad, que viajó durante los días posteriores a la DANA y pudo ver las condiciones en las que vivían en los pueblos destrozados por la DANA, no se podía contener y arremetía duramente contra el presidente de la Comunidad Valenciana por su gestión de esta catástrofe.

"Dice que no es el día para la confrontación, pero yo creo que todos los días son para asumir responsabilidades que nadie ha asumido. Además, ha dicho que trataron de hacerlo lo mejor posible y a mí me resulta doloroso e incluso grotesco que este señor siga al frente de la Comunidad Valenciana solidarizándose con las víctimas cuando él estaba en el Ventorro", empezaba señalando el presentador.

A continuación, visiblemente molesto por las declaraciones de Mazón, Nacho Abad afirmaba de una manera muy contundente: "Ha mentido como un canalla y está ocultando datos, no entiendo que un mentiroso esté al frente de la Comunidad Valenciana".