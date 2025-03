En su última comparecencia ante los medios, el presidente de la Comunidad Valenciana atacaba a Pedro Sánchez y afirmaba que si "no tenía lo que tenía que tener" para aprobar los presupuestos para reconstruir la desgracia más grande de España, es que "no se merece ser el presidente del Gobierno de España".

Las declaraciones de Mazón han caído como un jarro de agua fría a los colaboradores de 'En boca de todos'. En primer lugar, Rebeca Marín aseguraba, que "tiene muy poca vergüenza" y le hacía varias peticiones: "Lo que tienes que tener es responsabilidad, decoro, valentía y no lo has tenido. Te has escondido detrás de tus consejeras y luego detrás de las falleras".