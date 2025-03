El programa ha tenido acceso en exclusiva a una conversación entre un ex guardia civil y dos sicarios para acabar con un exfamiliar, que finalmente no salió adelante porque los sicarios se chivaron a la víctima.

En los mensajes, el ex guardia civil acusado, pregunta al sicario: "¿Vas a ir allí a trincarte al tío? y acto seguido le plantea: "Si yo te doy el dinero ¿y no palma?", para a continuación darle un consejo para que parezca todo un accidente: "Que arda la casa para que parezca un robo".

Al ver que el asesinato no ocurre en la fecha y hora acordada, el exguardia civil comienza a impacientarse: "Me dijisteis que el lunes o martes estaba" y aconseja a los sicarios que es mejor hacerlo en esos días que los fines de semana: "Por la tarde es cuando más fácil lo tienes allí, cuando no puedes hacerlo es un sábado o un domingo".