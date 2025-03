25 años después, Dolores Vázquez no ha recibido ninguna indemnización por lo que pasó, pero ha recibido un homenaje en Betanzos , su pueblo. En este acto, la condenada de manera injusta, daba las gracias por recibir el acompañamiento y el apoyo de la localidad.

"Este es mi pueblo y no es lo mismo, es mi gente, la que lleva siete años conviviendo conmigo y me conoce", ha apuntado Dolores antes de reconocer que "lo de hoy es especial" para ella.

Por otro lado, Dolores Vázquez aseguraba, que no es suficiente con este homenaje de su pueblo y hacía una petición al Estado: "Necesito que el Gobierno me pida perdón y que este perdón me llegue algún día".