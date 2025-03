Por último, Noelia Núñez finalizaba el mensaje enviándole un zasca a José Luis Ábalos: "Disfruta de Twitter. Si acabas en la cárcel no podrás usarlo".

Tras este cruce de reproches entre los políticos, el periodista Ángel Expósito, se mostraba muy crítico con el exministro: "El mensaje me parece de ser un chulo, un macarra y hacerlo desde su supuesto machismo y superioridad, absolutamente repugnante".

Por otro lado, Sarah Santaolalla señalaba, que no hay tanto machismo en este mensaje sino sombra de la corrupción y apuntaba, que lo que no le gusta es que este tipo de comentarios siempre se hace contra las mujeres: "Esto no se hace con hombres que con 25 o 30 años están en el Congreso de los Diputados".