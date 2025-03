"El odio no se puede acabar con más odio . Estamos acostumbrados al odio y no encontramos nunca la paz", ha asegurado a los medios de comunicación que han asistido a un encuentro en la sede de la editorial en Madrid.

Karla Sofía Gascón ha señalado también que "nadie" le tiene que perdonar nada, a no ser que sea a personas que se hayan sentido aludidas por algo que ha hecho. "He visto una hipocresía tremenda de gente que salía a criticar algo haciendo lo mismo que criticaba. He visto a mucha personas hablando de mí sin conocerme. Diciendo que si soy una señora de Vox, racista. Simplemente porque han preferido creer eso", decía la actriz.