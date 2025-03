Un diplomático explica cómo puede afectar a Europa el último ataque de Ucrania a Rusia

Es cierto, que hasta el momento, lo pactado entre los mandatarios era no atacar instalaciones energéticas y esto se ha tratado de un ataque a una base estratégica militar rusa, que obligó a evacuar a los residentes.

Gustavo de Aristegui, político y diplomático, conectaba con 'En boca de todos' para contarnos cómo afecta este ataque de Ucrania a Rusia y cómo puede afectar la respuesta Putin a Europa. El experto es claro y no cree que esto afecte a Europa y señalaba: "Han pactado no bombardear infraestructuras críticas de energía y civiles, que debería incluir hospitales, aunque esto no se ha cumplido por parte de los rusos".