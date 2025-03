Un familia alquiló dos casas contiguas en Valencia y están desesperados. El inquilino desapareció y dentro de encontraron a los dos meses otra familia con hijos. Los propietario no pueden pagar la hipoteca y la familia okupa les debe ya un total de 46.000 euros.

"Ya no puedo más, yo quiero mis casas que para algo estoy trabajando y ya no puedo ni pagarlas", decía el hombre dueño de las viviendas.

La versión de las presuntas inquiokupas es totalmente diferente y asegura que "pagan en negro a un tío que acude allí en un taxi". Además, confiesa, que tiene 3 hijos y que no quería llegar a esto y que "no firmó ningún contrato de alquiler".

Tras un tenso careo entre Cristina, propietaria y la okupa, la situación terminaba con un final feliz: "Te voy entregar las llaves, ya te he dicho que me voy, no quiero jaleos", afirmaba la okupa mientras le daba las llaves al trabajador de una empresa de desokupación.