Los problemas de salud de Rosario por culpa de su inquiokupa: "Estuve orinando sangre y me dijo que me muriese"

Desde delante de la vivienda okupada, hemos podido hablar con Rosario, la propietaria de la vivienda, que asegura que está viviendo un auténtico infierno: "Me ha dicho que no me acerque a la que es mi casa porque llama a la policía y que respete su intimidad". Además, Rosario desvelaba, que también la ha insultado y amenazado: "Me ha dicho que soy una rata y que me muera ya".