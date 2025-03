Una okupa muy violenta ha sembrado el caos en Badalona durante 36 horas. Amenazas, gritos, insultos que propinaba desde el balcón del piso a los vecinos mientras se negaba a irse si no se le pagaba 3.000 euros.

Sin embargo, esta okupa no se esperaba que el propio alcalde de la localidad, Xavier García Albiol, acudiera hasta allí y se movilizara contra los vecinos para presionar a esta okupa que finalmente, que aunque ella no se amedrentó en un primer momento, terminó dejando la vivienda.

Durante el encontronazo entre en la okupa y los vecinos junto al alcalde, se pudieron vivir momentos muy tensos: "Si yo te veo te pego un palizón que te mato", se puede escuchar que le dice a alguien que se encuentra en la calle. El alcalde le responde de inmediato: " Deja de amenazar a la gente, tú te has metido en un piso que no es tuyo".

Tras esta hazaña del alcalde, 'En boca de todos' conectaba en directo con el edil, que comenzaba recibiendo las criticas de Ramón Espinar: "Desde que lo conozco no hace otra cosa que darse bombo, he sido senador con él y no hace otra cosa que ponerse cámaras detrás para hacer el show".