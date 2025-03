Guillermo Pulido, analista de conflictos, advierte: "Es evidente que Putin se está preparando para atacarnos"

''El Comisario de Defensa europeo se está haciendo eco, por un lado de información de las intenciones que tiene Putin más allá de que tenga la capacidad material o no de ejecutar ataques contra la UE, y por otro lado, Rusia ha publicado varios decretos de que quiere ampliar el ejército a un millón y medio de personas'', comienza explicando el analista.

En cuanto a si podría ser una estrategia para ayudar a la economía alemana, Guillermo Pulido ha explicado que cree que no: ''La industria alemana no está enfocada a la producción de armamento, fabrican muy pocos tanques al año'', y continúa: ''Hay algunas fábricas que ha comprado y que la traslada a fabricar tanques, pero no pueden fabricar millones''.