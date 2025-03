Putin pone condiciones al alto el fuego pactado entre Trump y Zelenski

''En primer lugar sostiene que ese alto el fuego tiene que ser la antesala de una paz duradera . Pero exige una serie de condiciones a nuestros amigos americanos, dudas como, por ejemplo, ¿quién arbitra esta tregua de 30 días? ¿Quién establece los márgenes a lo ancho del frente de zonas no militarizadas durante esa tregua? ¿Quién está vigilante para que nadie la rompa?'', comienza explicando Fabián Pérez.

Y continúa explicando las condiciones de Putin: ''También quiere saber qué va a hacer Ucrania en esos 30 días y esboza dos posibilidades que no estarían de acuerdo con su manera de pensar. Putin no quiere que Ucrania se rearme durante esos 30 días ni que el ejército llame a más combatientes. Quiere garantías de que eso no va a ocurrir''.