Donald Trump lleva cincuenta días como presidente de Estados Unidos y desde el momento en el que se hizo con el cargo no se ha parado de hablar de él debido a sus polémicas medidas ¿Qué han supuesto a nivel mundial los primeros días de Trump como presidente del Gobierno?

Pero revela lo que cree que Trump ha hecho bien : ''Si sacas todo este ruido, a mi me parece que ha hecho cosas importantes. Veremos cómo acaban, una es que ha entrado de lleno en el clima chino y que es enormemente importante. Lo segundo es el tema de Ucrania, todo el mundo queremos que gane Ucrania porque es el país invadido, pero esta guerra hay que acabarla''.

Además, explica la importancia de las negociaciones de Trump con Rusia : ''Hay que hablar con los rusos porque Ucrania tendrá que pactar con los rusos y después Europa se va a añadir a las negociaciones y si de este ruido enorme conseguimos una mesa de negociación para hablar de la guerra en Ucrania, no estará nada mal''.

''Las maneras de Trump no me gustan, los temas que está planteando sí me gustan porque la guerra de Ucrania hay que acabarla ya. Mi teoría es que Trump quiere entrar en la historia, y en la historia solo entras si acabas un conflicto bélico. Hay dos conflictos importantes en el mundo, Oriente Medio y Ucrania y creo que él quiere acabar con los dos'', finaliza Rahola de manera contundente.