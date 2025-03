Además, el experto apunta: " Rusia esta sancionada con todo lo que le hace daño y aun así Putin tiene las manos atadas, se las ha atado a sí mismo. Hasta ahora no ha dado un paso atrás, y mi impresión personal es que no la puede dar, es un dictador. La guerra de Ucrania le ha permitido tener un poder casi mágico es como Stalin y si da un paso atrás tiene el peligro de que su régimen caiga . Putin se está jugando la vida en esta guerra".

Sobre las defensa de Europa que podría flanquear en semanas sin el apoyo de EEUU, el experto asegura que “esto mezcla demasiados datos. Rusia no es un gran rival, lo que preocupa son sus 6.000 armas nucleares. Estas armas son estratégicas y Europa no tiene ninguna, solo las hay norteamericanas. Si no disponemos de esto, Putin escogerá el nivel de la guerra donde no vamos a poder responderle, no hay armas tácticas".