El tenso encontronazo entre Javier Chicote y el portavoz de Podemos: ''Usted me va a hablar con más respeto''

Pablo Fernández, portavoz de Podemos, ha entrado en directo en 'TEM'

Javier Chicote y el portavoz han mantenido un enfrentamiento por el caso de Monedero

Risto Mejide también ha protagonizado un tenso momento con Pablo Fernández

Con la polémica de Juan Carlos Monedero en el punto más álgido, Pablo Fernández, portavoz de Podemos, ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para dar su versión sobre los últimos acontecimientos y ha defendido a su partido, algo que no le ha sentado nada bien a Javier Chicote, y ambos han protagonizado un fuerte encontronazo debido a su diferencia de opiniones.

Chicote ha explicado por qué se apartó a Monedero de la vida pública del partido: ''Fue apartado por razones políticas, no por denuncias, está acreditadísimo, lo sabe todo el mundo. Las razones eran que él era tendente a que Podemos y Sumar hicieran puentes y se fueran juntos y esa discrepancia política es la que hace que a Monedero se le aparte''.

El periodista explica que si a Monedero se le hubiese echado por ''comportamiento sexual'' se le tenía que haber notificado porque ''los partidos tienen una forma democrática de actuar''. E indica que ''es incoherente'' que el proceso de la denuncia quedase paralizado, pero que a Monedero se le apartase.

Tras escuchar las palabras de Chicote, Pablo Fernández se ha dirigido al periodista de manera muy dura: ''Está claro que Chicote de protocolos sobre este tema está bastante corto e indocumentado'', algo que no le ha sentado nada bien a Chicote, que le ha pedido respeto: ''Usted me va a hablar con más respeto del que me está hablando''.

Con este pequeño primer desencuentro la lluvia de reproches entre ambos ha seguido creciendo: ''Usted es una persona a la que han acusado de mala praxis y de filtrar audios sin permiso, y al día siguiente las personas implicadas en ese audio le acusan a usted de falta de deontología periodística'', se dirige el portavoz al periodista.

Chicote se ha defendido de las acusaciones del portavoz del partido: ''Que me denuncie quien me quiera denunciar, lo van a perder. Me cuesta mucho creer que me van a denunciar, no sé si se refiere al señor Gregori o a quién ¿Se refiere al que en el audio dice lo que Monedero le hacía a las chicas de su entorno?''.

''Imagino que sabe quién ha dicho que le va a denunciar. Lo que le digo a usted es que en estos protocolos no va muy informado porque la persona que hace la denuncia no quiere seguir con el procedimiento porque no nos contesta al mail'', continúa Pablo Fernández.

Chicote se ha dirigido, contundente, al portavoz: ''Si me va a dar lecciones de periodismo ya es lo último, no está capacitado'', y el portavoz se ha defendido: ''De periodismo no sé, pero de dignidad y de moral ya le digo yo que le puedo dar lecciones''.

Risto Mejide y Pablo Fernández se enfrentan en directo

Pablo Fernández le ha explicado al presentador su versión sobre la salida de Juan Carlos Monedero de Podemos: ''Le hemos apartado de los actos públicos, no es una cosa que diga yo, es comprobable y acreditable (...) Podemos apartó a Monedero y lo hicimos en cuanto tuvimos conocimiento de estas denuncias''.

Tras sus palabras, Risto Mejide se ha dirigido al portavoz, y él se ha defendido: ''Yo sé Risto que no te voy a convencer en este tema porque sigo tu programa, te he visto en algunos debates con Echenique, sé que no estás de acuerdo, no te voy a convencer y no lo pretendo''.