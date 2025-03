"Llevamos dos días ya tranquilos, lo peor fue el lunes. Estaba totalmente inundada, en cinco horas se marcaron 250 litros y en otras más de 300 litros en cuatro o cinco horas. Las medidas preventivas que ha impuesto la Generalitat y el Consorcio de Bomberos ha sido la suspensión de clases, alertas a la población para que no crucen barrancos , cierre de todos los centros de día y de salud", explica Agustina.

" Estamos en alerta máxima porque lo peor se esperaba entre hoy y mañana. Esperamos que no sea como lo que cayó el otro día, que en tan poco tiempo caiga ese nivel de agua y con esa intensidad", detalla el alcalde.

Sobre la comunicación, Santiago Agustina revela las nuevas medidas y atenciones que está recibiendo la localidad respecto a lo sucedido con la DANA: "No tiene que ver con la otra vez, desde el primer día tanto la Diputación, como la Delegada del Gobierno, como el Presidente Mazón, se preocuparon por la situación y me llamaron personalmente para ofrecer la ayuda que fuese necesaria. Esta vez no nos podemos quejar de la coordinación y de la atención que hemos tenido en este municipio".