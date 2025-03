Sobre si esto significa que vaya a haber Presupuestos Generales del Estado , Pilar Rahola explica que “no, esto solo ha servido para que no hubiese ruptura . Estábamos en un punto complicado donde el relator pidió un cierto tiempo para hacer esta ley, que es la más importante que se ha hecho nunca, supera a la del traspaso de tráfico".

Sobre la cesión de competencias de inmigración en Cataluña, Pilar comenta que "probablemente es lo más importante que se ha producido nunca y abre la posibilidad de hablar el resto de temas. Sin ley de amnistía aplicada y sin catalán o avances definitivos del catalán en Bruselas, no va a haber presupuestos".

Además, la periodista añade: "No es sorprendente que al final Podemos en temas centrales siempre acaba poniéndose al lado de los ‘peperos’ o de Vox. Podemos no se ha leído la ley… a veces Bellarra parece un meme. Es curioso que cada vez que el acuerdo se hace con un partido catalán es extorsión, pero cuando se hace con con el PP es natural. Estamos un poco hartos".

Por otro lado, Pilar Rahola detalla más información sobre el acuerdo en Cataluña: "Al final, lo que ha hecho Junts es poner sobre la mesa un debate importante, y lo ha hecho en términos estrictamente democráticos. Habla de servicio público, de integración, pero también habla de recibir adecuadamente, si ustedes escuchan no hay ápice que no tenga que ver con gestiones que no sean razonables".