Sobre los correos que publica el medio ‘The Objective’, Ábalos en ningún momento los desmiente , no dice que no sean ciertos, simplemente se ha limitado a decir que eran correos profesionales , que estaban hablando de temas profesionales.

“Si alguien encuentra otra foto que la ponga, no la he visto nunca más físicamente. Lo que sí que me ha mandado mensajes por Instagram y demás por WhatsApp, porque es una militante del partido, me escribe quejas críticas y necesidades como tanta otra gente. Si algo me caracteriza es que soy demasiado accesible”.