El duro testimonio de una ciudadana ucraniana: ''Ucrania está en un punto del mapa que no le importa a Trump''

Tatiana ha expresado cómo se siente viviéndolo todo de cerca: ''Es horroroso, lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando. Para Trump lo importante era debilitar a China, separar Rusia de China, pero Ucrania está en un punto del mapa que no le importa a Trump. Nos van a borrar porque somos una barrera parece que infranqueable en esta propuesta que tiene Trump. Este precio lo vamos a pagar nosotros''.

Además, explica que cree que, que Estados Unidos entre en los territorios que ha invadido Rusia, es una garantía para que no se pueda a producir una invasión, pero añade que eso no quita que los territorios estén mucho más lejos de donde están las líneas de combate.

Tatiana se pronuncia también sobre el anuncio que hizo Zelenski con el que se dirigió a Trump diciendo que estaban listos para llegar al acuerdo con las tierras raras: ''Me parece muy bien, quiere decir que demuestra que Ucrania está dispuesta a firmar este acuerdo aunque no tenga garantías de la paz y la seguridad de Ucrania. En este punto estoy de acuerdo con Trump, estaba ya con las plumas para firmar, pero si no hubiese habido la rueda de prensa de la Casa Blanca, se habría firmado''.