El duro testimonio de un trabajador sobre las fuertes lluvias en Murcia: "Nos hemos encontrado una desgracia"

Las fuertes lluvias dejan a la Comunidad Valenciana y Murcia en alerta naranja , lo que ha provocado fuertes destrozos en muchas zonas. Por ello, ‘ Todo es mentira’ ha podido hablar con el dueño de un restaurante en Cehegín, en Murcia, donde no llovía tanto desde hace 70 años.

“ La situación esta fatal , no para de llover. Tengo un restaurante aquí y nos hemos encontrado una desgracia, otra más. Hay daños materiales como cámaras frigoríficas que se han inundado. También tenemos agua con barro y no para de crecer en la vía. Hemos trabajado para nada ".

Por otro lado, Risto Mejide le pregunta por las medidas que se han realizado ante las fuertes lluvias: "Estábamos advertidos por la lluvia, pero esto es algo que, cada vez que cae fuerte no hay ni salidas de alcantarillado. Ya hemos sufrido lluvias así, anteriormente fueron cortas y abundantes...pero esta lleva dos días que no para de llover", explica Mariano.

Además, el propietario detalla la situación y los avisos que han tenido sobre la alerta naranja: "Estamos con mantas en las puertas para que no vuelva a entrar. Hemos estado avisados a través de redes sociales, por el Ayuntamiento, la Policía, pero el agua que ha caído no es muy habitual. Desde hace 70 años no ha caído esta cantidad de agua por esta zona".