Ábalos se pronuncia sobre las mujeres con las que se le ha relacionado: "A algunas ni las conozco"

La UCO se ha equivocado: la casa de Colombia no es de Ábalos sino de un vecino

El exministro de Transportes entra telefónicamente en 'Todo es mentira' y habla sobre las mujeres con las que se le ha relacionado

Risto Mejide, contundente después de que la UCO se haya equivocado con la casa de Ábalos en Colombia: "A mí me indignan estas cosas"

José Luis Ábalos entraba telefónicamente en 'Todo es mentira' después de que la UCO haya rectificado tras emitir un informe en el que atribuyó al político la propiedad de un chalet en Colombia que habría comprado por 2.5 millones de euros, pero al parecer, se trata de un error y en realidad el precio del terreno adquirido por el exministro sería de 751,23 euros.

El exministro, muy molesto, afirmaba: 'Es de las informaciones que más me ha molestado, y mira que ha habido un año de basura, pero esta me molestó especialmente porque tuve que ver cómo llegaba un informe a los medios de comunicación, una vez más, sin que yo tuviera conocimiento y estoy investigado''.

Así mismo, Ábalos ha querido dejar claro que esa casa en Colombia no es de su propiedad: "No existe la casa de Colombia, es un terreno en la montaña. Cuando yo adquirí aquello, eso estaba en la montaña en una zona muy peligrosa con asentamiento de la guerrilla, no vale dinero. Lo adquirí en 2003, han pasado 22 años (...) No tengo el terreno si quiera, la casa no existió, hace 12 años que lo vendí''.

Ábalos responde sobre las diversas mujeres que le ha relacionado

Tras hablar sobre los detalles de esta propiedad de Colombia y el error del informe de la UCO, Risto Mejide preguntaba al exministro sobre qué hay de cierto en las diversas mujeres que presuntamente han tenido una relación sentimental con Ábalos. Rápidamente, el exministro confesaba "que podían salir más" y señalaba: "Me piden fotos por la calle, he tenido muchas compañeras en el partido (...) Ante estas declaraciones, Risto respondía, que a él también le piden fotos por la calle, pero que no les pagaba una hipoteca de 130.000 euros.

José Luis Ábalos pedía respeto al presentador tras esta afirmación y explicaba: "Yo no pido nada, se lo gestiona ella y lo que se buscaba una entidad financiera que pudiera darlo". Por último, el exministro añadía, que le parece intolerable que se le otorguen personas de pareja y "que a algunas ni las conoce" o que solo se ha fotografiado con esas personas.